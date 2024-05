VÍDEO: Festa do Trabalhador 2024 em Sete Lagoas foi um sucesso

Sete Lagoas celebrou o Dia do Trabalhador em grande estilo, com uma festa memorável no Parque Náutico do Boa Vista. A programação, que uniu fé, música e homenagens, reuniu milhares de pessoas que lotaram o espaço para celebrar a data tão importante.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

O dia começou com a tradicional missa no Museu do Ferroviário, um momento de reflexão e agradecimento pela força e energia que movem os trabalhadores. A celebração, conduzida pelo Padre Hélio, pároco da Igreja Santanna, reuniu fiéis que buscaram bênçãos para o dia a dia.

Já à noite, foi a vez da música tomar conta do Parque Náutico. O projeto + Uma Moda e David Abreu abriu a programação, animando o público com um repertório contagiante. Na sequência, a dupla Alan e Alex colocou todo mundo para dançar com seus hits de sucesso. O grande momento da noite ficou por conta de Bruno e Marrone, que emocionaram a plateia com seus clássicos sertanejos.

Em um momento especial da festa, a Prefeitura de Sete Lagoas prestou uma homenagem aos servidores municipais e funcionários de empresas privadas, reconhecendo a importância do trabalho de cada um para o desenvolvimento da cidade. A solenidade, conduzida pelo prefeito Duílio de Castro e pelo vice-prefeito Dr. Euro de Andrade, foi um ato de agradecimento e valorização da força de trabalho local.

A Festa do Trabalhador também foi uma oportunidade para ajudar quem mais precisa. Através da doação de alimentos, a Prefeitura arrecadou cerca de 20 toneladas de produtos que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social e entidades assistenciais. A ação, que já é tradição no evento, reforça o compromisso da administração municipal com a solidariedade e o combate à fome.

Além da alegria e da confraternização, a Festa do Trabalhador também gerou emprego e renda para dezenas de comerciantes que trabalharam no local. O evento foi, inclusive, a primeira grande oportunidade para os credenciados do programa Ambulante Legal, iniciativa da Prefeitura que visa formalizar e profissionalizar o trabalho dos vendedores ambulantes.

A organização da festa foi elogiada por todos os presentes. A grade de shows, a localização das barracas de alimentação e bebidas, e a estrutura do local garantiram um ambiente seguro e confortável para o público.

Da redação com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM