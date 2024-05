Morre um dos ciclistas atropelados por van na BR 040 em Paraopeba

O ciclista de 26 anos, identificado como Thauan Maciel, não resistiu aos ferimentos e faleceu na tarde desta quarta-feira (1º de maio), após ser atropelado por uma van na BR-040, em Paraopeba, na região Central de Minas Gerais. O acidente aconteceu na altura do km 438 da rodovia federal.

Foto: Reprodução/ Redes Sociais/ @thauanmaciell

Thauan pedalava no acostamento da pista com outros ciclistas quando foi atingido pela van. Ele sofreu um traumatismo craniano grave e foi socorrido de helicóptero para o Hospital de Pronto-Socorro (HPS) João XXIII, em Belo Horizonte, referência em atendimento de trauma no estado. Infelizmente, apesar dos esforços da equipe médica, Thauan não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Outro ciclista também ficou gravemente ferido no acidente e permanece internado no HPS João XXIII. No total, oito ciclistas ficaram feridos na colisão. Cinco deles foram socorridos por ambulâncias e os outros três, devido à gravidade dos ferimentos, precisaram ser transportados de helicóptero.

Thauan era um ciclista experiente e apaixonado pelo esporte. Nas redes sociais, ele compartilhava fotos e vídeos de suas pedaladas, além de mostrar orgulho por seus feitos, como ter conseguido correr 21 km e pedalar 150 km.

Na manhã de ontem, 1° de Maio, a "Escolinha Team Pro", da qual os ciclistas faziam parte, veio a público para esclarecer os fatos relacionados ao acidente, que envolveu seus atletas durante um treinamento. Confira na íntegra:

COMUNICADO DA ESCOLINHA TEAM PRO Está circulando nos meios de comunicação sobre o acidente envolvendo os atletas da Escolinha Team Pro em Paraopeba, MG, no dia 30/04/2024, somente a versão do motorista, onde o mesmo afirma que foi fechado por um caminhão e teve que se deslocar pelo acostamento, o que claramente não foi o que aconteceu. O indivíduo realizou uma ultrapassagem pelo acostamento, atingindo os que estavam treinando por ele. Além dessa narrativa, a empresa está alegando que está prestando todos os cuidados para as vítimas e que o motorista prestou todo atendimento no local, o que também não procede. Pedimos que compartilhem juntamente com a Escolinha Team Pro para que essa narrativa não se sustente e que as leis cabíveis venham prevalecer nesse caso.

Da redação