'Lua Cheia Rosa' brilhará no céu de Sete Lagoas nesta terça (23)

Após o eclipse solar e a passagem do Cometa do Diabo, os setelagoanos se preparam para mais um show celeste: a "Lua Cheia Rosa"! Nesta terça-feira (23), o satélite natural da Terra se banhará em um brilho especial, adornando o céu da cidade com sua beleza estonteante.

Foto: Reprodução/ Internet

Mas não se preocupe, o nome "Lua Cheia Rosa" não significa que ela mudará de cor. Essa denominação, dada por povos nativos dos Estados Unidos, faz referência à época do ano em que ela ocorre, coincidente com o florescimento de uma flor silvestre conhecida como "phlox musgo", de coloração rosada, no Hemisfério Norte.

Para presenciar esse espetáculo, não é necessário nenhum equipamento especial. Basta encontrar um local com visão desobstruída do céu e esperar o anoitecer. A "Lua Cheia Rosa" deve surgir no horizonte por volta das 17h32, horário de Brasília, pronta para encantar a todos com sua luz prateada.

Superluas x luas cheias

Embora a "Lua Cheia Rosa" seja um evento grandioso, ela não se configura como uma "superlua". Esse fenômeno ocorre quando a lua cheia coincide com o perigeu, o ponto em sua órbita mais próximo da Terra. Nesses casos, a lua fica cerca de 14% maior e 30% mais brilhante do que o normal. Mas, nesta terça-feira, a lua estará em seu apogeu, a maior distância da Terra, proporcionando um visual clássico, porém não menos impressionante.

Então, prepare a sua câmera, reúna os amigos e a família, e prepare-se para se encantar com a beleza da "Lua Cheia Rosa" em Sete Lagoas! Um espetáculo celestial que com certeza ficará na memória por muito tempo.

Djhéssica Monteiro