Confira a previsão do tempo para esta quarta (24) em Sete Lagoas

Um dia ensolarado espera os moradores de Sete Lagoas nesta quarta-feira (24), segundo o Tempo Agora. As temperaturas devem variar entre 18°C e 32°C, com céu límpido e apenas 2% de chance de chuva.

Crédito: Djhéssica Monteiro/ SeteLagoas.com.br

A manhã começou com 25°C, com uma leve queda para 22°C nas primeiras horas do dia. A partir do meio-dia, os termômetros devem subir gradativamente, alcançando a máxima de 32°C no final da tarde.

A umidade relativa do ar oscilará entre 44% e 93%, com maior sensação de umidade à noite. Já os ventos soprarão a uma velocidade média de 5 km/h, podendo chegar a 6 km/h no período noturno.

Para os próximos dias, as temperaturas em Sete Lagoas permanecerão relativamente estáveis, com previsões indicando:

Quinta-feira (25): 19°C a 33°C

19°C a 33°C Sexta-feira (26): 18°C a 31°C

18°C a 31°C Sábado (27): 17°C a 30°C

17°C a 30°C Domingo (28): 18°C a 31°C

Da redação