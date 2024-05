Fim de semana promete ser quente em Sete Lagoas; confira a previsão do tempo

O fim de semana em Sete Lagoas promete ser ensolarado, com céu limpo durante todo o dia e noite, e as temperaturas poderão atingir máximas de 32°C.

Foto: Reprodução/ Internet

No sábado, as temperaturas variam entre 16°C e 31°C, com umidade mínima de 37% e máxima de 78%. Não há previsão de chuva, com ventos fracos de 8 km/h, predominando de leste a sudeste ao longo do dia. O céu estará claro pela manhã, com poucas nuvens à tarde e à noite.

Já no domingo, a mínima será de 17°C e a máxima de 31°C. A umidade varia entre 45% e 81%, com ventos de leste a leste-sudeste a 10 km/h. O dia será de céu claro, com ventos fracos pela manhã e à noite, e moderados durante a tarde.

Alerta de onda de calor:

É importante destacar que o Inmet emitiu um aviso de onda de calor para Sete Lagoas e região, com validade entre 12h de quinta (02) e 20h00min de segunda (06). A previsão indica temperaturas 5°C acima da média para o período, o que pode representar riscos à saúde, principalmente para grupos mais vulneráveis como idosos, crianças e pessoas com doenças crônicas.

Da redação