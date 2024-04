Começa domingo (28) a Festa de Santa Cruz e Santa Helena 2024 em Sete Lagoas; veja a programação

A partir do próximo domingo, 28 de abril, Sete Lagoas se prepara para receber a tradicional Festa da Serra Santa Helena, um dos eventos culturais e religiosos mais importantes da região. A festa, que se estende até o dia 6 de maio, segunda-feira, contará com uma extensa programação.

Crédito: Alan Junio/ SeteLagoas.com.br

Durante todos os dias, setelagoanos e romeiros de outras cidades podem participar de celebrações. Além da estrutura para a realização de missas, reza de terço e apresentações, o alto da Serra também recebe barracas para venda de bebidas e comidas. A Prefeitura apoia com tendas, som, banheiros químicos, escolta na procissão, Guarda Municipal, transporte, limpeza, organização das áreas comerciais e preparo da estrada de acesso ao local.

Os pontos altos da festa serão na abertura, no próximo domingo, dia 28, no feriado de 1º de maio e no domingo, dia 5, quando a programação terá eventos durante todo o dia. Uma reunião da Comissão Organizadora, realizada nesta terça-feira, dia 23, definiu detalhes da estrutura que será disponibilizada para receber os romeiros.

O evento conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Sete Lagoas, que foi representada pelo secretário municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Agropecuária, Dr. Edmundo Diniz, e pelo secretário municipal de Cultura, Esporte e Turismo, Rafael Vitor Abreu de Carvalho.

Serviço:

Festa da Serra em Honra da Santa Cruz e de Santa Helena

Local: Capela de Santa Helena – Sete Lagoas

Data: de 28 de abril a 06 de maio de 2024

Programação:

28/04 – Domingo – Encontro Diocesano dos Homens e Mulheres que oram pelos Filhos 5h30 – Concentração na Praça Pe. Domingos (Paróquia São Pedro) 6h - Saída e procissão rumo a Serra Santa Helena, oração do terço durante o percurso 7h - Missa presidida pelo Pe. Diovane Morele 8h30 - Café comunitário 8h40 - Louvor com Ministério da Música "Seja Luz" 11h - Missa presidida pelo Pe. Diovane Morele 12h30 - Banda de Musica N. Sra. do Rosário de Funilândia 16h - Santa Missa

29/04 - Segunda-feira 19h - Terço 19h30 - Missa presidida pelo Pe. Gilson Amimação: Comunidade Jaboticatubas

30/04 - Terça-feira 19h - Terço 19h30 - Missa presidida pelo Pe. Jackson Animação: Santurário da Adoração

01/05 - Quarta-feira 7h - Missa presidida pelo Pe. Diovane Morele 8h30 - Louvor com o grupo Renovação Carismática 11h - Missa presidida pelo Pe. Paulo Renato 12h30 - Louvor com o Grupo de Jovens "Avivah" 16h - Missa 19h - Terço 19h30 - Missa presidida pelo Pe. William Avelar Animação: Comunidade Paroquial de Nossa Senhora das Graças - Benção das Carteiras de Trabalho

02/05 - Quinta-feira 19h - Terço 19h30 - Missa presidida pelo Pe. Wantuil Aninação - Comunidade Santa Luzia

03/05 - Sexta-feira 19h - Terço 19h30 - Missa presidida pelo Pe. Lucas Vinicius Aninação - Grupo OVS

04/05 - Sábado 17h - Manifestação religiosa e cultural, em frente ao Casarão em homenagem a Santa Helena pela Guarda de Congo Moçambique. Saída em procissão para a Serra de Santa Helena. Homeagem e levantamento de bandeira. Obs: Alferes da bandeira: Eulale Martins e irmãos. 18h30 - Terço 19h - Missa

05/05 - Domingo 6h - Alvorada festiva com repique de sinos. 6h30 - Terço com o grupo Luz Divina. 7h - Missa presidida pelo Pe. Diovane Morele 8h30 - Louvor com o Grupo Avivah 11h - Missa presidida pelo Pe. Willian - Animação comunidade N. Sra. das Graças Obs: Após a missa procissão com a imagem de Santa Helena no alto da Serra. 12h30 - Apresentação da banda de música N. Sra. do Rosário de Funilândia. 16h - Missa solene presidida pelo Bispo Diocesano Dom Francisco Cota Animação: Comissão Zeladora

06/05 - Segunda-feira 19h - Terço 19h30 - Missa presidida pelo Pe. Fábio de Lima Aninação - Comunicação São Francisco de Assis



Da redação com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM