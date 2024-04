Diretoria da ACI Jovem toma posse em Sete Lagoas com propósitos de estímulo ao empreendedorismo

Na noite de ontem (23) uma solenidade marcou a posse da diretoria da ACI Jovem em Sete Lagoas, setor da Associação Comercial e Industrial dedicado a fomentar projetos que estimulem o empreendedorismo e o associativismo para o público de 16 a 40 anos.

Da esquerda para direita: Alexandre de Almeida, Victória Reis, Wagner Soares, Laísa Machado, Gabriel Henrique e Dayane Kétila, membros empossados na diretoria da ACI Jovem de Sete Lagoas. Foto: Vinícius Oliveira/SeteLagoas.com.br.

A chapa eleita para um mandato de doze meses é composta por:

Presidente - Wagner Cardoso Soares

Vice-presidente - Victória Reis Vila Nova

Secretária - Dayane Kétila Abreu Lourenço

Tesoureiro - Laísa Machado Guiscem

Marketing- Alexandre de Almeida Rodrigues

Projetos - Gabriel Henrique de Oliveira

Wagner Cardoso Soares tem 31 anos e é natural da Arcos/MG. Possui formação técnica em administração de empresas pela Escola Técnica de Formação Gerencial, superior em engenharia mecatrônica e mestrado em engenharia elétrica ambos pelo CEFET-MG, além de MBA em gestão de negócios pela USP. Na sua vida profissional já atuou como engenheiro e supervisor em multinacionais e também como professor em variadas instituições. Desde 2019 está a frente do Centro de Ensino FISK, escola que abriu sua segunda unidade em Sete Lagoas neste mês de abril, no bairro Boa Vista.

O presidente empossado Wagner Soares conta que sempre quis empreender desde criança principalmente por se espelhar em seu pai. "Durante a adolescência eu comprei o curso técnico de administração de empresas. Na faculdade achei melhor seguir o caminho da engenharia e após isso busquei me organizar separando valores mensais através de várias atividades profissionais para um dia conseguir realizar o sonho do empreendedorismo", complementa.

Reuniões para estabelecer a ACI Jovem já vinham sendo feitas desde fevereiro deste ano. Segundo Wagner Soares, a primeira missão estabelecida foi de fortalecer e gerar o sentimento empreendedor e associativista no público jovem setelagoano. A mesa diretora irá trabalhar com este objetivo nos próximos doze meses. "Se nesse período da nossa gestão pelo menos uma pessoa tiver tido sentimento de empreendedorismo fortalecido dentro de si, posso dizer com tranquilidade que já valera a pena", declara o presidente.

A presidente da ACI Valéria Reis destacou a importância desta oportunidade para os jovens: "Quando comecei a ser empreendedora, não tínhamos possibilidade e às vezes nem conhecimento sobre ter o associativismo como mola propulsora dos negócios. Quando vejo jovens como esses que estão aqui hoje, mais de trinta pessoas, sinto que eles estão trilhando caminhos de futuros presidentes quem sabe até do Brasil, prefeitos e vereadores de Sete Lagoas, líderes que poderão proporcionar momentos de maior prosperidade e qualidade de vida para nossa comunidade, estado e país".

Um dos atuais vice-presidentes da ACI e empresário José Roberto da Silva revela que a ideia de criar o braço jovem da associação partiu do jornalista e também membro da ACI Chico Maia. Numa ligação telefônica, Chico Maia sugeriu a ele, à época presidente da instituição, que tal criação fosse feita. O gestor então deu sequência ao projeto até culminar na posse da diretoria ocorrida na noite passada. José Roberto aproveitou para desejar sucesso ao núcleo jovem e se colocar à disposição para colaborar com o grupo no seu desenvolvimento.

A ACI Jovem parte agora para implementação dos projetos que vêm sendo desenvolvidos por sua direção junto aos associados mais jovens e também com a Associação Comercial e Industrial na sua totalidade.

Vinícius Oliveira