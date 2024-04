Imprudência é o principal fator para acidentes de trânsito em Sete Lagoas

O trânsito continua sendo uma das principais causas de morte no Brasil - e Sete Lagoas participa desta funesta marca. De acordo com dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), 39 pessoas faleceram em acidentes na cidade no ano de 2023. Neste ano, duas mortes foram contabilizadas. A educação é a arma das autoridades para conscientizar os condutores da sua responsabilidade.

Foto: Arquivo/SeteLagoas.com.br

Os homens são as principais vítimas fatais: 82% dos casos. A motocicleta é o veículo mais 'mortífero', com 35% dos acidentes registrados (ocupantes de automóveis estão em 23%). Das 39 mortes, ao menos 10 foram com vítimas de idades entre 15 a 29 anos; 12 entre 30 a 49 anos. No ano de 2024 foram registrados dois óbitos, de acordo com o SES-MG, em acidentes de moto.

Segundo Daniela Maia, supervisora do Núcleo de Educação no Trânsito, os principais motivos para os acidentes são:

Desrespeito aos limites de velocidade e sinalização.

Desatenção: uso do celular ao volante, desrespeito à sinalização, animais soltos no carro e fumar dirigindo.

Uso de álcool ao volante.

Ela ressalta que tanto a imprudência quanto a imperícia são fatores determinantes para os acidentes: "Um condutor/ciclista/pedestre imprudente sabe o que é o correto a se fazer, porém, escolhe agir sem cautela e cuidado, agindo incorretamente, o que pode ocasionar sinistro de trânsito. E o condutor que não possui habilidade também pode se envolver em sinistros (exemplo: condutor que adquiriu a pouco tempo a CNH, ou seja, possui pouca prática na condução de um veículo decide realizar uma viagem numa rodovia desconhecida.)" conclui.

As marcas da imprudência ao volante assustam: a Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade de Sete Lagoas revelou que, desde janeiro até o dia 18 de abril deste ano foram identificadas 25.322 infrações cometidas.

As violações mais comuns incluem: transitar em velocidade superior à indicada nas Avenidas Marechal Castelo Branco e Antonio Olinto; parar sobre faixa de pedestres durante a mudança de sinal luminoso, avançar o sinal vermelho do semáforo, conduzir veículo registrado sem devida licença, dirigir veículo sem possuir CNH/PPD ou ACC, além de estacionamento irregular em áreas rotativas.

"Infelizmente em Sete Lagoas não há, na maioria dos integrantes do trânsito sejam eles pedestres, ciclistas e condutores, o comportamento adequado em relação à própria segurança no trânsito. Vemos situações de imprudência, negligência e imperícia a todo momento. Por isso, se faz necessário a inserção da disciplina Educação no Trânsito no Ensino Básico objetivando a alteração comportamental das crianças e adolescentes. Somente dessa forma será efetiva a mudança cultural em relação a um trânsito mais seguro." conclui.

Educação contra a imprudência

Diante desse cenário preocupante, a Secretaria de Trânsito tem empreendido uma série de ações educativas para conscientizar os motoristas e reduzir o número de infrações. O Núcleo de Educação no Trânsito promove diversas atividades educativas, visando alcançar diferentes públicos, incluindo pedestres, ciclistas, passageiros e condutores.

Entre essas intervenções, destacam-se:

Transmorte em Ação: Condutores, ciclistas e pedestres são confrontados com a simulação da "morte" em locais estratégicos da cidade, portando cartazes com mensagens sugestivas de imprudência, como "Beba e dirija!", "Não use o cinto" e "Celular e direção: eu aprovo!". O objetivo é alertar sobre os perigos do comportamento irresponsável no trânsito.

Condutores, ciclistas e pedestres são confrontados com a simulação da "morte" em locais estratégicos da cidade, portando cartazes com mensagens sugestivas de imprudência, como "Beba e dirija!", "Não use o cinto" e "Celular e direção: eu aprovo!". O objetivo é alertar sobre os perigos do comportamento irresponsável no trânsito. Auto Escola + : Futuros condutores são alvo do projeto "Auto Escola +", desenvolvido para promover uma cultura de paz e respeito no trânsito. A equipe de Educação no Trânsito da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte participa das aulas teóricas de legislação, promovendo reflexões sobre direção defensiva, a realidade do trânsito local e dinâmicas em grupo.

Futuros condutores são alvo do projeto "Auto Escola +", desenvolvido para promover uma cultura de paz e respeito no trânsito. A equipe de Educação no Trânsito da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Transporte participa das aulas teóricas de legislação, promovendo reflexões sobre direção defensiva, a realidade do trânsito local e dinâmicas em grupo. Programa Multa Legal: Estudantes do Ensino Fundamental I são envolvidos no projeto de Educação para o Trânsito, que visa abordar condutas adequadas e a importância de respeitar as regras de trânsito desde cedo, a fim de prevenir acidentes. O programa utiliza abordagens lúdicas, como teatro e brincadeiras de agentes de trânsito, para transmitir conceitos importantes aos alunos.

Estudantes do Ensino Fundamental I são envolvidos no projeto de Educação para o Trânsito, que visa abordar condutas adequadas e a importância de respeitar as regras de trânsito desde cedo, a fim de prevenir acidentes. O programa utiliza abordagens lúdicas, como teatro e brincadeiras de agentes de trânsito, para transmitir conceitos importantes aos alunos. Estacionamento de Cadeiras de Rodas: Para conscientizar condutores que desrespeitam as vagas especiais de estacionamento, cadeiras de rodas são posicionadas nos locais, acompanhadas de cartazes com a mensagem "Essa vaga não é sua nem por um minuto!". O objetivo é destacar a importância da utilização correta desses espaços.

Além dessas iniciativas, a Secretaria de Trânsito mantém um perfil ativo no Instagram (@educacaonotransito7lagoas), onde são compartilhadas informações sobre datas relevantes, dicas de segurança e atualizações sobre o trânsito na cidade. Palestras em SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho) e em empresas locais também são realizadas para conscientizar os colaboradores sobre a importância de um trânsito seguro.

Djhéssica Monteiro e Filipe Felizardo