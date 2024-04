Mãe denuncia suposta discriminação em escola de Sete Lagoas

A indignação de uma mãe com uma escola de Sete Lagoas, com um desabafo que parou nas redes sociais nessa terça-feira (23): a responsável alega discriminação de superiores da Escola Estadual Prefeito Zico Paiva, no bairro Aeroporto, com uma regra que não seria aplicada a todos os estudantes.

Foto: Alan Junio / arquivo

Aslanny Costa conta que quando foi levar sua filha e sobrinhas para o colégio no período vespertino, a entrada delas foi impedida por estarem vestindo short jeans, que teriam que trocar de roupa ou levarem outra peça, esta permitida, para ser usada nas dependências da escola. "Isso foi dito pela pedagoga e a vice-diretora. Fui falar com o diretor da Escola Estadual Professor Zico Paiva e ele me disse que era uma regra da escola e que no outro dia não deixaria ninguém de shorts acima do joelho entrar", conta para a reportagem.

Para a surpresa de Aslanny, a escola acabou liberando a entrada de alunos com vestimentas consideradas proibidas. "Fui novamente falar com o diretor, que disse que quem autorizou foi a vice-diretora. Ele 'debochou' da minha cara e não fez nada, nem deu explicação", afirma.

Mãe fala em "terror psicológico"

Aslanny aponta que, além da falta de critério da Escola, alguns funcionários do local promoveriam uma espécie de 'terror psicológico', ao dizerem para as crianças que elas seriam suspensas ou ficariam de castigo por conta do uso de shorts. "O diretor falou para mim que não era bom as meninas irem assim para a escola porque tem alunos meninos adolescentes, e que isso seria para a segurança delas", comenta.

A mulher inclusive fez um vídeo mostrando que os funcionários da Escola Estadual Professor Zico Paiva não impedem outros alunos de usarem shorts (segundo Aslanny, até mais curtos do que os utilizados pelas meninas). "Logo após que gravei, fui falar com o diretor; ele estava com a vice e debocharam da minha cara", disse indignada.

Escola responde

A reportagem do SeteLagoas.com.br procurou a direção da Escola Estadual Professor Zico Paiva. No primeiro contato, uma técnica em educação básica disse que diretor Denes Dutra Abreu e vice-diretora não estavam no momento, apenas a supervisora. No segundo contato, por volta das 11h da quarta-feira (24), o diretor atendeu a ligação. Ele limitou a responder que "não procede a denúncia", que já tinha dado esclarecimentos à Assessoria de Comunicação da Superintendência Regional de Ensino (SRE). Ele completou que não tinha interesse em dar uma declaração sobre o fato. Entramos em contato com a SRE, mas não obtevimos sucesso.

Da redação