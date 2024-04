Batida entre carro e caminhão resulta em vítima fatal na estrada entre Sete Lagoas e Jequitibá

Um acidente com vítima fatal foi registrado na noite de domingo passado (28/04) por volta das 21:50 na MG-238 entre Sete Lagoas e Jequitibá. Um carro Volkswagen Cross Fox preto se chocou frontalmente com um caminhão e resultou na morte da condutora de 32 anos do veículo.

Reprodução / Redes Sociais

Segundo relato do condutor do caminhão à Polícia Militar, ele trafegava pelo quilômetro 17 da via quando o veículo tentou ultrapassar outros na pista e veio a se chocar frontalmente com seu caminhão. O motorista de 32 anos informou que estava indo buscar uma carga de frangos e que não houve tempo suficiente para se desviar da colisão. O caminhão chegou a tombar na pista, impedindo o trânsito nos dois sentidos.

Ele não teve lesões aparentes e apresentou teste negativo para presença de álcool no sangue.

A vítima do carro era natural de Sete Lagoas e foi reconhecida por um primo que esteve presente no local. Na sequência o corpo foi liberado para os procedimentos funerários.

Da Redação com informações da Polícia Militar