Veja como fica a previsão do tempo para Sete Lagoas neste fim de semana

A semana se despede e o sol sorridente toma conta de Sete Lagoas! O fim de semana promete ser de céu límpido, com apenas algumas nuvens para fazer sombra. ️ Mas atenção, o calor também vem com força! A máxima pode chegar a 31°C, então prepare o seu protetor solar e a sua roupa mais fresca.

Foto: Arquivo/SeteLagoas.com.br

No sábado, as temperaturas variam entre 17°C e 31°C, com umidade máxima de 85% e mínima de 30%. O dia começa claro, com ventos fracos vindos do leste-sudeste, condição que se mantém à tarde com poucas nuvens e persiste à noite.

No domingo, as temperaturas continuam estáveis, oscilando entre 17°C e 30°C. A umidade máxima será de 80% e a mínima de 30%. O dia também começa claro, com ventos fracos de leste-sudeste, que permanecem durante a tarde e à noite, quando os ventos mudam levemente para leste-nordeste.

Da redação