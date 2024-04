Corpo de Bombeiros de Sete Lagoas recebe nova viatura de resgate

A 5ª Companhia Independente do Corpo de Bombeiros Militares, sediada em Sete Lagoas, recebeu uma moderna viatura de resgate para atendimento de vítimas de acidentes e emergências na manhã desta segunda-feira, 29 de abril. Este reforço na frota permite o melhor atendimento em Sete Lagoas e outros 21 municípios, território coberto pela unidade e que tem uma população estimada em 500 mil habitantes.

Foto: Ascom - PMSL

A viatura foi entregue em solenidade que contou com participação de representantes das forças de segurança e também da sociedade civil organizada. A Prefeitura de Sete Lagoas foi representada pelo comandante da Guarda Civil Municipal, Sérgio Andrade. “A integração das forças de segurança garante o melhor atendimento das demandas da comunidade. É muito bom perceber que o Corpo de Bombeiro está recebendo a atenção que merece. É uma instituição que sempre o apoio da Prefeitura e presta um serviço relevante 24 horas por dia, sete dias da semana”, comentou Sérgio Andrade.

O veículo dispõe de equipamentos para suporte básico de vida e atendimento a vítimas com traumas e fraturas, permitindo procedimentos de estabilização, imobilização e transporte adequado e emergencial de pacientes a hospitais. “Um reforço estratégico para nossa Companhia. De cada vinte ocorrências que atendemos, pelo menos quinze são para a utilização deste tipo de resgate”, explicou.

Sérgio Andrade, comandante da Guarda Municipal, Caio Valace, presidente da Câmara Municipal, vereador José de Deus, Major Luiz Paulo, comandante da 5ª Cia de Bombeiro, deputado estadual Charles Santos e o Sargento Udson. Foto: Ascom - PMSL.

A viatura foi adquirida com recursos de emenda parlamentar deputado estadual Charles Santos. A indicação da 5ª Cia de Bombeiros foi feita pelo vereador José de Deus, ambos participaram da solenidade. Também estiveram presentes representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Câmara Municipal, Guarda Municipal e Conselho Municipal de Defesa Social.

Da Redação com Ascom - PMSL

