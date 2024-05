Sete Lagoas se prepara para quinta-feira (02) ensolarada e quente

Sete Lagoas amanhece nesta quinta-feira (02) com um dia radiante, sem nuvens no céu, de acordo com a previsão do tempo. A temperatura inicia em amenos 17°C de madrugada, subindo gradualmente para 21°C pela manhã. A tarde promete ser quente, com termômetros marcando 31°C. A noite segue com céu aberto e temperaturas amenas, chegando a 33°C.

Foto: Djhéssica Monteiro/ SeteLagoas.com.br

Sem chances de chuva, o dia é ideal para aproveitar atividades ao ar livre. A umidade do ar varia entre 45% e 89%, com vento fraco de sudeste a 4 km/h.

Previsão detalhada:

Temperatura mínima: 17°C

17°C Temperatura máxima: 33°C

33°C Precipitação: 0mm (0% de chance de chuva)

0mm (0% de chance de chuva) Vento: ESE a 4 km/h

ESE a 4 km/h Umidade do ar: 45% a 89%

*Lembre-se: Estas são apenas previsões, e o tempo real pode variar.

Da redação