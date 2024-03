Wonder Drive: a trajetória de um dos nomes mais aclamados do rock setelagoano

Há mais de uma década, a banda Wonder Drive vem agitando o cenário musical de Sete Lagoas com seu rock vibrante e contagiante. Formada por Alexandre Alberto (voz), Daniel Oliveira (bateria), Gustavo Andreata (baixo) e Matheus Almeida (guitarra), a banda conquistou palcos de bares, pubs e eventos.

Foto: Filipe Felizardo/ SeteLagoas.com.br

Em entrevista a reportagem do SeteLagoas.com.br no Woodstock Bar, eles compartilharam a paixão que os une e a trajetória que os levaram ao sucesso. A banda se destaca pela energia contagiante no palco, onde os integrantes transmitem sua paixão pelo rock e criam uma conexão única com o público.

Acompanhe esta super entrevista:

Djhéssica Monteiro e Filipe Felizardo