Travessura Convida: Delegada Renata Ribeiro com palestra sobre Bullying e Cyberbullying em Sete Lagoas

Em um cenário ideal, temas como bullying, ciberbullying e outras formas de violência contra crianças e adolescentes não precisariam ser discutidos. Mas a realidade é diferente, e por isso, a Revista Travessura convida a Dra. Renata Ribeiro Fagundes, especialista renomada na área, para um bate-papo esclarecedor.

Foto: Divulgação/ Fernanda Sá Motta

Dra. Renata Ribeiro Fagundes, atualmente Chefe da Divisão de Orientação e Proteção à Criança e ao Adolescente da Polícia Civil de Minas Gerais, possui vasta experiência na área, ela trabalhou como delegada na Delegacia Especializada em Crimes Cibernéticos. Essa vivência única a permite abordar com propriedade os perigos que rondam o universo infantojuvenil, tanto no mundo real quanto no virtual.

Prevenção e identificação: ferramentas essenciais no combate à violência

A especialista enfatiza que a relação de confiança entre pais e filhos é fundamental para prevenir e solucionar situações de risco. Através do diálogo aberto e da troca de informações, os pais podem aumentar a capacidade de proteção de seus filhos.

No entanto, estabelecer esse diálogo nem sempre é fácil, medo, vergonha e outras emoções podem impedir que crianças e adolescentes revelem o que está acontecendo. Por isso, é crucial que pais, professores e gestores escolares estejam atentos aos sinais visíveis e invisíveis no comportamento dos jovens, abrindo portas para o diálogo e a denúncia.

No âmbito escolar, a implementação de protocolos claros e eficazes para a segurança no ambiente escolar também é essencial.

O evento é gratuito, com vagas limitadas, e as inscrições podem ser realizadas a partir do dia 20 de maio, às 7h, no Sympla. A palestra acontece no dia 25 de maio, das 9h30 às 11h30, no Hotel Tulip Inn, e serão emitidos certificados para estudantes.

Serviço:

Tema: Bullying, Ciberbullying e outros crimes contra crianças e adolescentes: Como prevenir, identificar e denunciar?

Bullying, Ciberbullying e outros crimes contra crianças e adolescentes: Como prevenir, identificar e denunciar? Palestrante: Dra. Renata Ribeiro Fagundes, delegada chefe da divisão de Orientação e Proteção à criança e ao adolescente da Polícia Civil

Dra. Renata Ribeiro Fagundes, delegada chefe da divisão de Orientação e Proteção à criança e ao adolescente da Polícia Civil Data: Sábado, 25 de maio

Sábado, 25 de maio Horário: 9h30 às 11h30

9h30 às 11h30 Local: Hotel Tulip Inn

Hotel Tulip Inn Inscrições: gratuitas abertas a partir de 20/5 às 7h no Sympla

gratuitas abertas a partir de 20/5 às 7h no Sympla Estacionamento: gratuito e limitado

gratuito e limitado Doação: No dia da palestra, colabore com o SERPAF doando produtos de limpeza

Veja como chegar:

Djhéssica Monteiro com Revista Travessura