Começa hoje (7) a feira de artesanato especial Dia das Mães no Teatro Redenção em Sete Lagoas

Feira de Artesanato Especial Dia das Mães tem início hoje (7) e vai até o dia 9 de maio, das 9h às 19h no Teatro Redenção (ao lado do Mercadão) um evento promovido pela Associação de Artesãos Coração de Minas (AACM) com apoio UNIFEEM.

Imagem: Coração de Minas Artesãos

Nesse ambiente encantador, os visitantes têm a oportunidade de se maravilhar com uma ampla variedade de peças únicas, incluindo roupas, acessórios e objetos de decoração, todos confeccionados com dedicação e carinho.

Localizada na cidade de Sete Lagoas, a Associação de Artesãos Coração de Minas conta com vários membros, cada um contribuindo com sua própria expertise em artesanato, seja em pintura, crochê, costura criativa, MDF, bordados, bolsas, enfeites infantis ou decorações diversas.

O Artesanato da Praça, uma iniciativa da Associação de Artesãos, tem como objetivo promover entretenimento e impulsionar a economia local, ocupando praças da região e oferecendo uma atmosfera acolhedora e familiar para a comunidade.

Além de proporcionar momentos de lazer, o Artesanato da Praça também serve como plataforma para o empreendedorismo das associadas, conectando-as com oportunidades de negócio e incentivando sua participação em feiras e eventos regionais.

Por meio da associação, são organizadas atividades solidárias, como aulas criativas, oficinas e doações de peças produzidas pelas artesãs, fortalecendo os laços entre a associação e a comunidade.

A atual presidente da associação, Silvia Barros em entrevista ao Setelagoas.com.br conta "A AACM começou em 2019 e hoje somos 33 artesãs com o intuito de resgatar profissionais apaixonados pelos trabalhos manuais. Na feira vai ser possível encontrar uma variedade incrível de peças únicas, como roupas, acessórios e objetos de decoração, tudo feito com muito carinho e dedicação."

Para mais informações acesse @coracaodeminasartesaos.

Da Redação, Maria Eduarda Alves