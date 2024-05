Cachoeira da Prata organiza festa na praça em comemoração ao Dia das Mães

Cachoeira da Prata prepara mais uma celebração gratuita para seus moradores - desta vez, o mote é o Dia das Mães, neste sábado (11), na Praça Cirino Pereira.

Foto: Thelma Assis / reprodução / conhecaminas.com

A partir das 20h30, Brendhon Janssen abre as apresentações, e logo após, vem a banda Toque de Classe. O evento, organizado pela Prefeitura de Cachoeira da Prata, conta com barraquinhas de comidas e bebidas no entorno da praça.

A ideia destes eventos, de acordo com o executivo local, é atrair não só a população local, mas visitantes de outras cidades. Em todos os festejos é reforçado o "clima familiar, seguro e festivo" das atrações.

Filipe Felizardo