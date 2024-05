Carroça Teatral brilha em Festival Internacional e traz prêmios para Sete Lagoas

Em uma jornada épica que transcendeu os limites da lama e da tragédia, o Carroça Teatral conquistou o palco do 7º FETEG (Festival Internacional de Teatro de Guaranésia) e retornou à Sete Lagoas coberto de glória. Entre os dias 30 de abril e 5 de maio, o grupo setelagoano arrebatou o coração do público e da crítica com o espetáculo "A Rua, a Lama e a Santa", uma obra pungente que reflete sobre os devastadores rompimentos das barragens de Mariana e Brumadinho.

Foto: Divulgação/ Carroça Teatral

Em meio à multidão de grupos de diversos estados brasileiros, o Carroça Teatral brilhou com luz própria, recebendo a calorosa aclamação do público e a validação de especialistas. Mais do que aplausos, o grupo conquistou um reconhecimento ímpar: a indicação aos prêmios de Visualidades Corpóreas, Sonoridade e Espetáculo Destaque da categoria Teatro de Rua.

Mas a consagração não parou por aí. Em um momento de pura emoção, o Carroça Teatral viu-se agraciado com os prêmios de Direção, Elenco, Visualidades Espaciais, Urgência Discursiva, Prêmio Especial de Dramaturgia, Cartografia da Produção Artística e, finalmente, o tão cobiçado troféu de Espetáculo Destaque do Festival.

Fundado em 2013, o Carroça Teatral se consolida cada vez mais como um expoente do teatro setelagoano, levando a arte local para além das fronteiras da cidade e conquistando reconhecimento nacional. Agora, o grupo se prepara para novas apresentações em comemoração aos seus 10 anos de existência, prometendo ainda mais emoções e reflexões sobre a realidade brasileira.

O espetáculo "A Rua, a Lama e a Santa" já percorreu diversos festivais pelo país, tecendo uma narrativa comovente sobre a tragédia das barragens e homenageando a força e resiliência do povo mineiro. A obra conta com músicas de compositores setelagoanos, como (José Maurício Ferreira e Raul Costa) e “Juventude” (Adauto Geraldo de Deus), além do poema "Mar de Lama" da poetisa Maria Ávila e elementos do cancioneiro popular mineiro.

No elenco da peça, brilham Clarice Rodrigues, Rafa, Lari de Souza, Paulinho do Boi e Gabriel Cordeiro. A dramaturgia e a maquiagem ficam por conta de Carol Canutto, enquanto Claudia Rodrigues (Branca Produções) assume a produção executiva.

Djhéssica Monteiro com Carroça Teatral