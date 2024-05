1ª Festa em Louvor aos Pretos Velhos acontece no dia 18 em Sete Lagoas

No dia 18 de maio, a cidade de Sete Lagoas será palco da 1ª Festa em Louvor aos Pretos Velhos, um evento cultural e religioso de grande significado que visa exaltar e celebrar a herança cultural e espiritual daqueles que foram trazidos como escravizados e hoje são reverenciados como mestres espirituais, guias sábios e conselheiros nas religiões de matriz africana.

Foto: Reprodução/ Internet

Promovido pelo Coletivo Axé, com o apoio da Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Turismo, a festa terá participação gratuita e reunirá representantes de diversas casas de matriz africana da cidade, incluindo casas de Umbanda e Candomblé. A concentração está marcada para as 17 horas no Centro Espírita Pai Xangô (Rua Manoel Benedito Dias, 169, bairro Santa Luzia). De lá, um cortejo percorrerá as principais vias do centro da cidade até a Praça da Feirinha.

Para o secretário municipal de Cultura, Esportes e Turismo, Rafael Vitor, a 1ª Festa em Louvor aos Pretos Velhos representa mais do que um ato de devoção e respeito aos ancestrais. "É uma manifestação da nossa identidade e do nosso pertencimento à cultura afro-brasileira", afirma. "Todos estão convidados a participar deste evento marcante, que celebra não apenas a riqueza cultural do nosso povo, mas também a importância da diversidade e da herança africana na construção da nossa sociedade", completa.

O Coletivo Axé, nascido da união de representantes de diversas casas de Umbanda e Candomblé de Sete Lagoas, tem como missão promover a unidade dos terreiros, combater a intolerância religiosa e divulgar as religiões de matriz africana. "A festa é uma oportunidade para fortalecermos a nossa comunidade e para mostrarmos à sociedade a beleza e a importância da nossa cultura", ressalta Fabiano Santana, um dos organizadores do evento.

Serviço:

O quê: 1ª Festa em Louvor aos Pretos Velhos

Quando: 18 de maio de 2024

Onde: Concentração no Centro Espírita Pai Xangô (Rua Manoel Benedito Dias, 169, Bairro Santa Luzia), com cortejo pelas ruas da cidade até a Praça da Feirinha.

Horário: A partir das 17 horas

Informações: Fabiano Santana (31) 98572-9276 ou Cíntia Mara (31) 97192-3458

Da redação com PMSL-ASCOM