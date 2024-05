Música, artesanato e delícias gastronômicas na Feira das Mães de Sete Lagoas

Boa música e o melhor da gastronomia e do artesanato sete-lagoano para todos os gostos e bolsos. É o que promete mais uma edição da Feira das Mães, evento que a Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Turismo - realiza de 9 a 11 de maio, nesta quinta, sexta e sábado, na Praça Tiradentes, em frente ao Casarão Nhô Quin-Drummond.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

De acordo com a gerente de Espaços Culturais do Município, Vanessa Coutinho de Oliveira, serão 30 expositores que se cadastraram e foram selecionados para participar da feira, além da participação de artesãos de cinco municípios da região, por meio de uma parceria com o Circuito das Grutas. "Na quinta, dia 9, a feira começa a partir das 18h, com com praça de alimentação e show de Ranny Reis. Na sexta, dia 10, a feira funcionará de 16h às 22h, também com praça de alimentação e palco do projeto Arte Brasil. Já no sábado, dia 11, o funcionamento será de 09h às 18h", informa.

Vale lembrar que a loja de artesanato do Centro de Artesanato Maria dos Anjos Macedo (Cramam), localizada dentro do Casarão, também estará aberta durante todo o período da feira. Uma ótima oportunidade para presentear a mulher mais importante da vida de qualquer pessoa.

Com PMSL-ASCOM