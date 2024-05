Espetáculo gratuito 'Partidas' retorna a Sete Lagoas com o Projeto Quintal de Histórias

Com o Casarão de portas abertas, o Projeto Quintal de Histórias convida o público para uma imersão comovente na jornada de mulheres que trocaram a simplicidade do interior pela dura realidade da vida urbana. Através do premiado espetáculo "Partidas", do Grupo Teatro da Pedra, a narrativa se desenrola em meio a cantigas populares e elementos da cultura mineira, tecendo um mosaico de sentimentos que transcendem fronteiras e tocam a alma.

Foto: Divulgação/ Teatro da Pedra

No dia 18 de maio, às 19h, o palco do Centro Cultural Nhô Quim Drummond se transforma em um portal para o universo feminino, onde a dor da saudade, a força do amor e a busca pela identidade se entrelaçam em um espetáculo poético e comovente. A entrada é gratuita, mediante retirada de ingressos no Sympla, e a classificação livre garante que a mensagem de "Partidas" ecoe em todas as gerações.

A idealização do projeto é do Ponto de Cultura Quintal Boi da Manta, que celebra a retomada das apresentações teatrais no Casarão e a oportunidade de democratizar o acesso à cultura de qualidade. "Somos imensamente gratos à Nana Andrade e à equipe da Secretaria de Cultura pela acolhida calorosa", emociona-se Paulinho do Boi, ator, diretor teatral e gestor cultural do Quintal do Boi da Manta.

Para a diretora do Casarão, Nana Andrade, o espaço se consolida como um polo cultural vibrante em Sete Lagoas, sempre de portas abertas para a comunidade. A visita do Grupo Teatro da Pedra no início do ano, com Juliano Felisatti à frente, selou a parceria que se concretiza agora no palco. Vale ressaltar que o grupo se prepara para uma turnê em Cuba no próximo mês, levando a arte mineira para além das fronteiras.

"Partidas" é um convite para celebrar a força e a resiliência da mulher, reconhecendo suas lutas e conquistas. Mais do que um espetáculo, é um pedacinho da história de tantas mineiras que partiram em busca de seus sonhos, levando consigo a bagagem cultural que as define e a saudade da terra natal.

Não perca a oportunidade de se emocionar com essa história inspiradora!

Serviço:

O quê: Espetáculo "Partidas" - Grupo Teatro da Pedra

Espetáculo "Partidas" - Grupo Teatro da Pedra Quando: 18 de maio, sábado, às 19h

18 de maio, sábado, às 19h Onde: Centro Cultural Nhô Quim Drumond - Casarão - Sete Lagoas

Centro Cultural Nhô Quim Drumond - Casarão - Sete Lagoas Quanto: Gratuito, com retirada de ingressos no Sympla

Gratuito, com retirada de ingressos no Sympla Classificação: Livre para todos os públicos

Livre para todos os públicos Realização: Associação Cultural Boi da Manta - ACBM

Associação Cultural Boi da Manta - ACBM Patrocínio: Ministério da Cultura - Minc - FUNARTE

Djhéssica Monteiro com informações da PMSL-ASCOM