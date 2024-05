'Salve a Preqaria': Sarau em prol da Associação acontece no dia 26, participe

Em um ato de amor e resistência, a Preqaria Associação Cultural convida a comunidade para o Sarau SALVE A PREQARIA, que acontecerá no dia 26 de maio de 2024, a partir das 16h. Mais do que um evento, o sarau será um encontro para celebrar a arte, a cultura e a força da comunidade, em um momento crucial para a Preqaria.

Imagem: Divulgação

No dia 1º de abril, o teatro da Preqaria foi assaltado, levando equipamentos de luz e som, um filtro de parede, figurinos e outros itens essenciais para a realização de suas atividades. Diante dessa perda significativa, a Preqaria, um dos mais importantes centros culturais de Sete Lagoas, precisa da ajuda de todos para se reerguer.

O evento cultural SALVE A PREQARIA receberá a participação de uma variedade de artistas de destaque na região, incluindo Lucy Blues Band (Luciana Almeida do Toque de Classe), George Machado, Leo Guto, Clarissa Nadú, Banda NTN, Expressar Cia de Dança, O Cirando e Rock Baby. Além disso, o evento conta com o apoio da Secretaria de Cultura de Sete Lagoas.

Uma história de arte e resistência

Prestes a completar 18 anos em junho, a Preqaria se consolidou como um espaço fundamental para o desenvolvimento da arte e da cultura na cidade. Ao longo de sua trajetória, o grupo participou de importantes festivais no Brasil, como a Mostra Oficial do Festival de Curitiba e o Festival de Cinema de Gramado, além de ter sido premiado duas vezes com o Prêmio Miriam Muniz da Funarte. Mais do que um espaço de apresentações, a Preqaria se tornou um lar para artistas e um ponto de encontro para a comunidade, promovendo a formação de novos talentos e a difusão da cultura em suas diversas formas.

Ingressos e doações

Para participar do Sarau SALVE A PREQARIA, os ingressos podem ser adquiridos por R$ 25 através do ZAP (31) 99619-2528 ou pelo Sympla.

A Companhia também está com uma campanha de doações, onde você pode ajudar doando qualquer valor através do pix 01294847686 ou QR Code disponível abaixo.

Imagem: Divulgação

A Preqaria é um patrimônio cultural de Sete Lagoas e precisa do nosso apoio para continuar a promover a arte e a cultura na cidade. Participe do Sarau SALVE A PREQARIA, doe e ajude a reerguer esse espaço tão importante para a comunidade!

Para mais informações acesse o Instagram da Associação: @preqariaciadeteatro

Djhéssica Monteiro