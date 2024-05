É neste sábado (9): Rafa Martins te convida para um show imersivo em homenagem à mãe

É neste sábado (11) o incrível 'SANDRINHA - o show' do artista setelagoano Rafa, que, através de música, narrativa e audiovisual, leva os espectadores a uma jornada profunda e comovente sobre o luto, a saudade e a rememoração de sua mãe, Sandra.

Foto: Divulgação/ @renefotografia

Desde 2015, Rafa compõe canções como forma de expressar seus sentimentos e memórias. Em 2023, esse processo culminou no lançamento do EP "SANDRINHA", composto por três músicas: "Saudade", "Partida" e "Chegada". As canções retratam, com intensidade e positividade, a relação de Rafa com sua mãe e como ele encontrou força nos sonhos que compartilhavam para seguir em frente.

Mais que um simples show, "SANDRINHA - o show" é uma experiência imersiva. Combinando as canções do EP com o minidocumentário "SANDRINHA.minidoc", produzido pelo próprio Rafa, o espetáculo convida o público a mergulhar na história e nas emoções do artista. Através de sua voz, letras e narrativa, ele conduz os espectadores por seus processos criativos e emocionais, tecendo um mosaico de amor, perda e esperança.

O espetáculo é neste sábado, às 19h, na Associação Cultural Boi da Manta - Quintal do Boi, em Sete Lagoas. A entrada é limitada e os ingressos podem ser adquiridos através do Sympla.

Para mais informações, siga Rafa no Instagram (@orafasolo) ou o Quintal do Boi (@quintalboidamanta).

Serviço:

O quê: SANDRINHA - o show

SANDRINHA - o show Quem: Rafa

Rafa Quando: 11 de maio de 2024, sábado, às 19h

11 de maio de 2024, sábado, às 19h Onde: Associação Cultural Boi da Manta - Quintal do Boi (Rua João Pinheiro, 174 Centro, Sete Lagoas)

Associação Cultural Boi da Manta - Quintal do Boi (Rua João Pinheiro, 174 Centro, Sete Lagoas) Quanto: Ingressos limitados através do Sympla

Djhéssica Monteiro