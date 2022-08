Atacante do Minas Boca de Sete Lagoas faz 'gol que o Pelé não fez' com 2,36 segundos de jogo

O gol que o Pelé não fez. No último sábado (30), durante a grande decisão da MG Cup na categoria sub-16, um jogador do Minas Boca, time de Sete Lagoas, fez uma pintura do meio-campo aos 2,36 segundos de jogo contra o Social Academy, surpreendendo a quem assistia à partida nas arquibancadas da Arena Morro das Pedras, no bairro Nova Granada, Região Oeste de Belo Horizonte.

Foto: Reprodução/Internet

Por meio das redes sociais, o Minas Boca publicou o vídeo em que o atacante Joãozinho encobre o goleiro adversário em um dos gols mais rápidos do mundo. Após o lance memorável, todos os companheiros de time correram para abraçá-lo.

"Tire as crianças da sala (se der tempo!). Não basta o título, tinha que ter um gol icônico, e ele veio logo aos 2,36 segundos de jogo!", escreveu a equipe de Sete Lagoas no Instagram.

Com direito ao belo gol de Joãozinho, o Minas Boca venceu o Social Academy por 3x0 e faturou o título da MG Cup na categoria sub-16.

Semelhança com o gol de Fred na Copa São Paulo de Futebol Júnior

Ex-jogador dos três principais clubes de Minas, Fred marcou um dos gols mais rápidos da história em um jogo da Copinha São Paulo de Futebol Júnior pelo América em 2003. O lance foi registrado com apenas 3,17 segundos de jogo.

O gol, muito semelhante ao tento anotado por Joãozinho, ocorreu no confronto diante do Vila Nova-GO, em Indaiatuba. Na oportunidade, o goleiro aquecia antes logo após o apito inicial do árbitro quando foi surpreendido por Fred.

Com Itatiaia