Cabulosas dominam clássico e goleiam Galo por 4 a 0 no Brasileirão Feminino

Em um clássico emocionante no Sesc Venda Nova, o Cruzeiro goleou o Atlético por 4 a 0 na tarde desse domingo (21), pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A1. A grande estrela da partida foi a camisa 10 e capitã das Cabulosas, Byanca Brasil, que anotou três gols e deu uma assistência para Rafa Andrade.

Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro

Com a vitória, o Cruzeiro está na 6ª posição na tabela da competição, somando 11 pontos. Já o Atlético segue na lanterna, sem pontuar.

As Cabulosas começaram o jogo pressionando e logo abriram o placar com Byanca Brasil, que aproveitou um espaço na defesa das Vingadoras e finalizou com categoria. O segundo gol não demorou a sair: em cobrança de falta ensaiada, a atacante cruzou para Rafa Andrade, que escorou de cabeça para o fundo das redes.

O Atlético tentou reagir no segundo tempo, mas esbarrou na forte marcação do time celeste e na qualidade técnica de Byanca, que marcou mais dois gols e fechou o placar. A camisa 10 do Cruzeiro ainda teve a chance de ampliar ainda mais o placar, mas parou na trave.

Byanca está na vice artilharia do Brasileirão Feminino com 5 gols; a cabulosa divide a posição com Cristiane do Flamengo

E após esta derrota, o técnico Antony Menezes não suportou a pressão e foi demitido do cargo. O auxiliar Bruno Proton ficará no comando das Vingadoras enquanto o Alvinegro busca novos profissionais.

O Cruzeiro volta a campo no próximo domingo (28), às 16h, para enfrentar o América, no Estádio Castor Cifuentes. Já o Atlético joga no sábado (27), às 15h, contra o Botafogo, no Engenhão.

Djhéssica Monteiro