Santa Cruz quer vaga do Democrata na Série D 2024

Os desafios do Democrata poderão ser maiores do que o imaginado na Série D deste ano: o Santa Cruz de Pernambuco anunciou que fará uma representação contra o Jacaré para ficar com sua vaga na competição.

Foto: Alan Junio

Em entrevista coletiva concedida na segunda-feira (25), os dirigentes do clube pernambucano confirmaram que foram até a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) questionar a presença do Democrata na competição. Para a Cobra-Coral, o clube não tem qualificação para disputar a Série D de acordo com a Lei Geral do Esporte, em seu artigo 193:

A participação de organizações esportivas em competições de responsabilidade das organizações esportivas que administram e regulam a respectiva modalidade dar-se-á em virtude de critério técnico previamente definido, conforme os próprios regulamentos.

1º Para os fins do disposto neste artigo, considera-se critério técnico a habilitação de organização esportiva em razão de colocação obtida em competição anterior

E para garantir essa vaga, o Santa pretende judicialmente brigar por ela: “Nós não estamos pedindo que a CBF considere o pleito do Santa Cruz por desistência. Os clubes foram desistindo no Campeonato Mineiro até chegar em clubes rebaixados. Pelos critérios técnicos, o clube de Minas Gerais está inabilitado para jogar”, disse o vice-presidente do Conselho Deliberativo do tricolor Álvaro Maia.

Democrata ainda não foi notificado

Com estreia na competição já marcada (dia 28 de abril contra o Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro), o Jacaré a princípio não irá se manifestar sobre o pleito do time pernambucano.

Procurados pela reportagem, o Democrata apontou que não foi notificado sobre qualquer irregularidade sobre sua vaga na quarta divisão. O clube já participou do conselho técnico da competição e está se preparando para o seu primeiro compromisso na Série D.

O clube emitiu um comunicado no início da tarde desta terça-feira (26) falando que recebeu com " surpresa e tranquilidade":

"Recebemos com supresa e tranquilidade a notícia de que o Santa Cruz pleiteará a vaga do Democrata FC na Série D do Brasileiro 2024.

Clubes melhores colocados do que o Democrata no Módulo 1 do Mineiro 2022 abriram mão da vaga até que chegou a nós, apesar de termos sido os últimos colocados no Mineiro.

Assim, fomos convidados pela CBF, respeitando critérios técnicos, e aceitamos, sendo que, inclusive, já participamos do Conselho Técnico da Competição e somos parte da tabela que já foi divulgada.

Não há nenhuma providência a ser adotada por enquanto, até porque não temos sequer a confirmação de que já houve ajuizamento de alguma medida.

Contudo, obviamente, seguimos atentos e acompanhando a situação"

Filipe Felizardo