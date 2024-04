Sete Lagoas se une em prol da saúde na 1ª Corrida Amamos Correr/HNSG

Em um dia dedicado à saúde, à solidariedade e ao esporte, a comunidade de Sete Lagoas se prepara para a 1ª Corrida Amamos Correr/HNSG, que será realizada no próximo dia 21 de abril. Mais do que uma simples competição, o evento promete unir a comunidade em prol de um bem maior: o Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG).

Foto: Alan Junio/SeteLagoas.com.br

Com largada às 8h da manhã no bairro Jardim da Serra, próximo ao Shopping Sete Lagoas, a corrida oferecerá percursos de 3 km (caminhada) e 5 km e 10 km (corrida), atendendo a todos os níveis de condicionamento físico. As inscrições, já encerradas, demonstram o grande entusiasmo da população com a iniciativa.

Idealizada por Júlio César e com o apoio da Prefeitura Municipal de Sete Lagoas, empresas locais e da comunidade, a 1ª Corrida Amamos Correr/HNSG vai além da prática esportiva. A inscrição na corrida incluiu a doação de 1 litro de leite para o HNSG, demonstrando o compromisso dos participantes com a saúde e o bem-estar do próximo.

Celebrando a saúde e a vida

Para Adriana Sales, Coordenadora do Setor de Captação de Recursos do HNSG, a corrida representa mais do que uma captação de recursos. "As ações que envolvem o nome do Hospital Nossa Senhora das Graças mostram que estamos trabalhando continuamente em prol de nossa sustentabilidade financeira. Além disso, incentivam a atividade física, promovendo a saúde, que é uma preocupação e obrigação de todos os serviços de saúde", ressalta.

Com categorias geral masculino e feminino e premiação para os cinco primeiros colocados, a 1ª Corrida Amamos Correr/HNSG visa incentivar a superação individual e o espírito de equipe. Mais do que uma competição, o evento celebra a vida, a saúde e a união da comunidade.

Serviço:

Da redação com HNSG - ASCOM