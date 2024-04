Democrata empata em 1 a 1 Nova Iguaçu na estreia da Série D do Brasileiro

O Democrata teve sua estreia na Série D do Campeonato Brasileiro marcada por um empate contra o Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, neste sábado (27), na Arena do Jacaré.

Foto: Ascom Democrata

O Jacaré saiu na frente com um gol de Thomasel, aos 28 minutos do segundo tempo, após uma cobrança de escanteio feita por Marcos Vinicius.

Entretanto, nos acréscimos da segunda etapa, aos 50 minutos, Albert empatou para o Nova Iguaçu em uma cobrança de pênalti.

Na próxima rodada, o Democrata FC enfrentará o Audax Rio, no Rio de Janeiro, no dia 7 de maio. Enquanto o Nova Iguaçu receberá o Serra FC, do Espírito Santo, no dia 4 do mesmo mês.

Da Redação com OTempo