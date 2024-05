Corrida do Democrata 2024 tem inscrições abertas e conscientização contra o suicídio

Estão liberadas as inscrições para a Corrida do Democrata 2024. Depois de muito sucesso na última edição, este ano a ideia é trazer uma nova experiência aos atletas e conscientizar sobre um importante tema; o suicídio. A Corrida será no dia 8 de setembro e o primeiro lote com inscrições limitadas (200) e preço promocional já está disponível no site democratajaracare.com.br.

Imagem: Democrata

Mais uma vez os atletas poderão desafiar os seus limites em diferentes distâncias. Como setembro é reconhecido como o mês de prevenção ao suicídio, uma campanha também será desenvolvida. A camisa, inclusive, tem tons de amarelo com o laço que remete à campanha. Na parte de cima das costas, junto com o laço, vem a frase “Esporte é Vida, Suicídio Não”.

Para o presidente Renato Paiva, nada mais justo do que usar o esporte como ferramenta para que as pessoas se fortaleçam psicologicamente e transformem suas vidas. “Atividade física em geral e a corria, nesse caso, é uma grande oportunidade para a pessoa se desafiar e mudar sua vibração. Acredito muito nisso e abraçamos o Setembro Amarelo na nossa corrida este ano”.

Um dos organizadores da prova, Marcelo Paiva, informa que muitos parceiros de 2023 já confirmaram apoio ao projeto. Ele conta que “novas parcerias serão estabelecidas para que, mais uma vez, Sete Lagoas e região tenham um grande evento esportivo”. A partir de agora se mantenha conectado em nossas redes sociais porque muitas novidades estão por vir.

Da Redaçaõ com Marcelo Paiva