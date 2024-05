Cruzeiro vence o Alianza-COL por 3 a 0 na Copa Sul-Americana e mantém esperanças para as oitavas

O Cruzeiro assegurou uma vitória crucial na Copa Sul-Americana 2024. Ontem à noite (7), a equipe de Fernando Seabra conquistou uma vitória convincente sobre o Alianza-COL, com um placar de 3 a 0, durante a quarta rodada do Grupo B. A partida aconteceu no estádio Armando Maestre Pavajeau, em Valledupar, Colômbia. Os gols da vitória foram marcados por Lucas Silva, no primeiro tempo, Arthur Gomes e Rafael Elias, ambos no segundo tempo.

Foto: Conmebol - Divulgação

Essa vitória impulsionou o Cruzeiro na classificação do grupo. Até o momento, a equipe azul está ocupando a segunda posição no Grupo B, com seis pontos em quatro jogos.

A quarta rodada será concluída nesta quinta-feira (9), com o confronto entre Universidad Católica-EQU e Unión La Calera-CHI, no estádio Olímpico Atahualpa, em Quito.

Atualmente, a Universidad Católica lidera o Grupo B com sete pontos em três jogos. O La Calera possui quatro pontos em três partidas e caiu uma posição após a vitória do Cruzeiro. Enquanto isso, o Alianza está na lanterna com apenas um ponto.

A primeira colocação no grupo garante a classificação direta para as oitavas de final. O segundo lugar disputará uma repescagem com o clube vindo da Copa Libertadores pela vaga na próxima fase.

Pela Copa Sul-Americana, o Cruzeiro retorna aos gramados em 16 de maio, quando enfrentará o Unión La Calera em Belo Horizonte. O jogo será realizado no estádio Independência, às 21h (horário de Brasília), já que o Mineirão estará indisponível devido ao show do tenor italiano Andrea Bocelli, que se apresentará no Gigante da Pampulha em 17 de maio.

No Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro viaja para enfrentar o Atlético-GO neste domingo (16), às 16h (horário de Brasília), no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela sexta rodada.

Essa vitória marca o retorno do Cruzeiro às vitórias em torneios internacionais após cinco anos. Antes de derrotar o Alianza-COL, a última vitória da equipe em um torneio organizado pela Conmebol ocorreu em 23 de abril de 2019.

Naquela ocasião, o Cruzeiro venceu o Deportivo Lara-VEN por 2 a 0, no estádio Metropolitano, em Cabudare, Venezuela, durante a quarta rodada do Grupo B da Copa Libertadores.

Os gols celestes naquela partida foram marcados por Fred e Sassá.

Sobre o jogo em si, apesar da vitória, o Cruzeiro enfrentou algumas dificuldades contra um adversário modesto. A equipe de Fernando Seabra teve maior posse de bola e criou várias oportunidades, mas lutou para converter essas chances em gols.

O lado esquerdo do Cruzeiro se destacou, com Marlon, Arthur Gomes e Barreal. Matheus Pereira, atuando pelo meio, dava o tom do jogo para a equipe. Foi dele o passe para o primeiro gol, marcado por Lucas Silva aos 40 minutos do primeiro tempo.

No segundo tempo, o Cruzeiro continuou dominante, e Arthur Gomes ampliou o placar aos 3 minutos, após uma bela jogada de Rafa Silva.

Rafael Elias fechou o placar com o terceiro gol nos minutos finais da partida.

Segue abaixo a cronologia do jogo:

Aos 40 minutos do primeiro tempo, o Cruzeiro abriu o placar. Matheus Pereira cruzou a bola para a área pela esquerda, e Lucas Silva marcou o primeiro gol.

Aos 3 minutos do segundo tempo, o Cruzeiro ampliou o placar. Após uma jogada de Rafa Silva que foi bloqueada pela defesa do Alianza, Arthur Gomes marcou o segundo gol.

Aos 48 minutos do segundo tempo, Rafael Elias finalizou de fora da área e marcou o terceiro gol.

Veja os gols da partida:

ALIANZA-COL 0 X 3 CRUZEIRO

Alianza

Pier Grazziani; Luciano Ospina, Pedro Franco, Efraim Navarro (Jair Castillo) e Leonardo Saldanha; Rúben Manjarrés (Colpa), Ever Meza e Santiago Orozco; Jesús Muñoz (Mayer Gil), Ruyery Blanco (Rentería) e Emerson Batalla (Marlon Torres). Técnico: Hubert Bhodert

Cruzeiro

Anderson; William, Zé Ivaldo (Neris), João Marcelo e Marlon; Lucas Romero; Lucas Silva (Ramiro), Álvaro Barreal (Villalba) e Matheus Pereira; Arthur Gomes (Gabriel Veron) e Rafa Silva (Rafael Elias Papagaio). Técnico: Fernando Seabra.

Motivo: 4ª rodada do Grupo B da Copa Sul-Americana

Data e horário: 7 de maio de 2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Armando Maestre Pavajeau, em Valledupar (COL)

Árbitro: André Merlos (ARG)

Assistentes: Miguel Savorani (ARG) e Pablo Acevedo

VAR: Germán Delfino (ARG)

Gol: Lucas Silva (40' 1ºT) e Arthur Gomes (3' 2ºT), Rafael Elias (48' 2ºT)

Cartão amarelo: Blanco, Batalla, Orozco (ALI); William, Zé Ivaldo (CRU)

Cartão vermelho: Não houve

Da Redação com Itatiaia