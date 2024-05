Atlético vence Rosario e confirma passagem às oitavas da Libertadores

O Atlético garantiu seu lugar nas oitavas de final da Copa Libertadores 2024. Em uma noite sem torcida no estádio Gigante Arroyito, em Rosario, na Argentina, a equipe liderada por Gabriel Milito dominou o Rosario Central e venceu os donos da casa por 1 a 0. Com o gol marcado por Paulinho, o Galo está agora matematicamente classificado para a próxima fase do torneio continental.

Foto: Pedro Souza/Atlético

Com 100% de aproveitamento na competição (quatro vitórias em quatro jogos), o Alvinegro voltará a campo na próxima terça-feira (14). Em Montevidéu, enfrentará o Peñarol na quinta rodada.

Originalmente, a equipe teria um compromisso no sábado (11) pelo Campeonato Brasileiro, mas o jogo contra o Grêmio foi adiado devido às consequências das chuvas no Rio Grande do Sul.

Antes do início da partida, milhares de torcedores do Rosario se reuniram em uma praça próxima ao estádio para receber a delegação. Apesar de um confronto inicial com a polícia, os "Canallas" fizeram uma bonita festa para demonstrar apoio à equipe.

É importante lembrar que, devido a um incidente ocorrido no empate por 1 a 1 com o Peñarol, quando o lateral Maxi Olivera foi atingido por uma pedra no rosto atirada por um torcedor, o Central acabou sendo punido pela Conmebol. Além da multa, o time argentino foi proibido de abrir os portões e vender ingressos para a partida.

Contrariando as expectativas, Milito optou por uma formação diferente na zaga, escalando Bruno Fuchs ao lado de Rodrigo Battaglia, em vez de Jemerson, titular na maioria dos jogos em 2024.

Nos primeiros 20 minutos de jogo, o Atlético dominou as ações e teve pelo menos duas oportunidades de marcar; uma com Gustavo Scarpa e outra com Paulinho. Scarpa chutou para fora, enquanto Paulinho exigiu uma grande defesa do goleiro adversário, que espalmou para escanteio.

Aos 25 minutos, Hulk cobrou uma falta colocada que quase resultou em gol, mas a bola acertou o travessão de Broun.

Nos minutos seguintes, o Atlético continuou pressionando. Battaglia, em uma cabeçada aos 35 minutos, quase marcou. Foi outra grande chance para os visitantes.

Enquanto isso, os donos da casa ainda lutavam para encontrar espaços na defesa adversária e levar perigo ao goleiro Everson.

No segundo tempo, o Rosario voltou com uma postura mais agressiva e tentou impor seu jogo desde o início. Para tentar mudar o rumo da partida, Milito fez alterações, substituindo Scarpa, Zaracho e Hulk por Alisson, Igor Gomes e Vargas.

Aos 41 minutos, Paulinho recebeu um passe de Alisson, que tinha tabelado com ele. Vargas então ajeitou a bola para Paulinho, que marcou seu 12º gol na Libertadores pelo Galo. Veja o gol:

Rosario Central 0 x 1 Atlético

Rosario

Jorge Broun; Damián Martínez (Coronel), Carlos Quintana, Facundo Mallo e Agustín Sández; Kevin Ortiz, Jonatan Gómez (Lovera) e Ignacio Malcorra; Tomás O’Connor (Ibarra), Jaminton Campaz (Giaccone) e Ignacio Modica. Técnico: Miguel Ángel Russo

Atlético

Everson; Saravia, Battaglia, Bruno Fuchs e Arana; Otávio, Franco, Zaracho (Igor Gomes) e Scarpa (Alisson); Paulinho (Pedrinho) e Hulk (Vargas). Técnico: Gabriel Milito.

Gols: Paulinho, aos 41 minutos do segundo tempo, para o Atlético

Cartões amarelos: Damián Martinéz (ROS); Saravia, Battaglia, Paulinho, Vargas (CAM)

Motivo: 4ª rodada do Grupo G da Copa Libertadores

Estádio: Gigante Arroyito, em Rosario

Data e horário: terça-feira, 7 de maio, às 19h (horário de Brasília)

Árbitro: Piero Maza (CHI)

Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Juan Serrano (CHI)

Var: Juan Lara (CHI)

Da Redação com Itatiaia