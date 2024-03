Acidente entre moto e caminhonete deixa mãe e filho feridos em Curvelo

Uma colisão entre uma moto e uma caminhonete na madrugada desta segunda-feira (18) deixou mãe e filho feridos no Centro de Curvelo. O condutor da caminhonete, que não foi encontrado no local, admitiu posteriormente o envolvimento no acidente e alegou ter se retirado para resguardar sua integridade física diante da aglomeração formada. Ele se recusou a realizar o teste do bafômetro e foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos.

Foto: Divulgação/ PMMG

Segundo informações da Polícia Militar, o acidente aconteceu no cruzamento entre as ruas Afonso Pena e Luiz Euzébio. A moto, ocupada por uma mulher de 37 anos e seu filho de 16, colidiu transversalmente com a caminhonete.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram uma equipe do Corpo de Bombeiros socorrendo as vítimas. A mulher apresentava fratura exposta na perna, enquanto o filho tinha escoriações diversas e um corte no joelho. Ambos foram encaminhados para o Hospital Imaculada Conceição.

A caminhonete foi localizada posteriormente em uma garagem no Residencial Lourdes. O proprietário do veículo admitiu ter se envolvido no acidente e alegou ter saído do local para resguardar sua integridade física. Ele relatou ter conversado com as vítimas antes de se evadir.

A perícia da Polícia Civil esteve no local do acidente e liberou a moto para uma conhecida da vítima.

Da redação, com informações do G1