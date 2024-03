Casal é rendido por assaltante em motel de Sete Lagoas e tem carro e cordão roubados

Na madrugada de segunda-feira (25), um assalto à mão armada em um motel no bairro Indústrias II, em Sete Lagoas, deixou um casal de hóspedes sem um carro e um cordão banhado a ouro.

Foto: Reprodução/ Internet

O crime aconteceu por volta das 2h da manhã, quando um homem magro, alto e moreno, utilizando uma faca, rendeu as vítimas que estavam na garagem do motel buscando cigarros. O bandido ameaçou matá-las caso não entregassem dinheiro.

Após o roubo, o assaltante fugiu no veículo das vítimas, um VW/Gol, placas QPY-3J55. A perícia da foi acionada para realizar os trabalhos no local do crime. As características do autor foram repassadas para as demais viaturas da região em busca de sua captura.

Até o momento, o suspeito não foi localizado. A investigação do caso está em andamento.

Da redação com 19ºRPM - ASCOM