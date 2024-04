Motociclista é rendido por dupla e tem moto roubada em Sete Lagoas

Na noite de domingo (14), um motociclista foi vítima de assalto à mão armada no cruzamento da Avenida Prefeito Alberto Moura com a Rua Dr. Pedro Luiz, em Sete Lagoas. A ação criminosa aconteceu por volta das 20h, quando a vítima, que pilotava uma motocicleta Yamaha Fazer preta de placa RVU-9E33, parou no semáforo.

Foto: Reprodução/ Internet

Dois indivíduos, descritos como homens altos, aproximadamente 1,80m de altura, um vestindo blusa de frio preta e o outro com camiseta e boné de aba reta, se aproximaram da vítima em uma motocicleta. Um deles, portando uma faca, anunciou o assalto e ameaçou a vítima.

Temendo por sua segurança, a vítima pulou da moto e correu em busca de ajuda, deixando o veículo caído no chão. Os criminosos, então, pegaram a motocicleta e fugiram em direção ao bairro Jardim Primavera.

Câmeras de videomonitoramento de um posto de combustível próximo ao local registraram a ação criminosa. As imagens podem auxiliar na identificação dos autores e na elucidação do caso. O estabelecimento, no entanto, estava fechado no momento do assalto.

Apesar das buscas realizadas na região, os assaltantes não foram localizados.

Da redação com 19ºRPM