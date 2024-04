Polícia Civil prende autor de vários furtos em Três Marias

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu em flagrante um homem de 40 anos suspeito de cometer uma série de furtos nas últimas semanas no bairro Náutico, em Três Marias, região Central do estado. A maioria dos itens roubados foi recuperada e devolvida às vítimas na segunda-feira (15/4).

Foto: PCMG/Divulgação

O suspeito, detido na última sexta-feira (12/4), está sendo investigado por mais de dez invasões a residências na área. Além dos objetos roubados, foram encontradas com ele diversas munições de uso restrito. O indivíduo foi encaminhado ao sistema prisional e aguardará julgamento.

De acordo com a equipe da Delegacia de Polícia Civil em Três Marias, há vários itens furtados que ainda não foram identificados pelas vítimas já conhecidas. Por isso, a polícia alerta qualquer pessoa que tenha sido vítima de furto nos últimos dias, especialmente na região do bairro Náutico, para entrar em contato com a unidade policial e tentar recuperar os objetos roubados.

Da Redação com ASCOM-PCMG