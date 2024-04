Definido consórcio vencedor do leilão da 040 entre BH e Juiz de Fora

A “batida de martelo” ocorreu na Bolsa de Valores (B3), em São Paulo, na tarde desta quinta-feira (11/4): a BR-040 entre BH e Juiz de Fora foi relicitada para o Consórcio Infraestrutura MG, representado pela corretora Necton Investimentos.

Foto: Divulgação/ Via 040

O contrato prevê investimento de cerca de R$ 9 bilhões em 232 quilômetros, trecho que vai do entroncamento com a BR-365 (A), em Belo Horizonte, até chegar ao ponto de entroncamento com a Antiga União e Indústria (bairro Triunfo), em Juiz de Fora, na Zona da Mata.

Além do investimento, o critério de julgamento do leilão foi o maior desconto sobre a tarifa básica de pedágio.

A corretora se comprometeu a reduzir o valor do pedágio em 11,21%.

"A concessão da BR-040 vai tornar mais segura uma estrada essencial para o transporte de cargas e para os viajantes", avaliou o governador Romeu Zema.

O chefe do Executivo mineiro também destacou os benefícios para a população: "É certo que os mineiros ganham mais confiança e conforto nas estradas concessionadas, porque as melhorias agilizam deslocamentos e ajudam a reduzir prejuízos por causa de buracos ou falhas da pista. Agora, vamos acompanhar para que as obras sejam concluídas”.

O que esperar

Especificamente estão entre as melhorias previstas: duplicação de quase 164 quilômetros; 42 quilômetros de faixas adicionais; 15 quilômetros de vias marginais; 34 correções de traçado; 14 viadutos; 57 pontos de ônibus; uma rampa de escape; 14 quilômetros de ciclovias; 17 barreiras acústicas; sete caixas de produtos perigosos; 11 passagens de fauna; implantação de um Ponto de Parada de Descanso (PPD); oito passarelas; 18 retornos em nível.

A expectativa é a de que com a concessão sejam implementadas melhorias como aumento de capacidade, aprimoramento de serviços e adoção de tecnologia, incluindo sistema de iluminação em curvas côncavas com restrição de visibilidade; sistema de análise de tráfego e detecção automática de incidentes.

A concessão do trecho BH/Brasília, que corta Sete Lagoas, ainda não tem data para entrar em leilão.

Da Redação com Agência Minas