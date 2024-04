Empresária é presa com grande quantidade em roupas ilegais ao desembarcar no aeroporto de Confins

Uma influencer e empresária foi detida na manhã desta sexta-feira (12 de abril) no aeroporto de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte, ao chegar com mais de R$ 300 mil em roupas destinadas à venda ilegal. A ação faz parte de uma operação conjunta entre a Receita Federal e a Polícia Militar de Minas Gerais, que também realizaram buscas em uma loja em Montes Claros, Norte de Minas, onde parte dos itens seria comercializada.

Foto: Receita Federal / Divulgação

Investigações da Receita indicaram que a empresária fazia viagens frequentes ao exterior, frequentemente acompanhada por outras pessoas, e trazia grandes quantidades de roupas, principalmente infantis, além de bolsas e outros acessórios. Ela declarava esses itens como de uso pessoal ou dos acompanhantes, aproveitando-se das cotas de isenção fiscal para indivíduos, para depois vendê-los ilegalmente através de redes sociais, um site próprio, e sua loja física.

Os produtos apreendidos, muitos deles de marcas de luxo, eram vendidos sem a devida autorização dos detentores das marcas, além de não terem sido declarados fiscalmente, afetando não só a Receita mas também outros comerciantes locais que operavam dentro da legalidade.

Durante a operação, a Receita Federal e a Polícia Militar apreenderam diversos itens tanto na loja física quanto com os passageiros no aeroporto. Ao final do processo, a empresária poderá perder os produtos apreendidos e enfrentar acusações de descaminho, que envolve a importação de mercadorias sem o pagamento dos impostos necessários. Um relatório será enviado ao Ministério Público Federal para as devidas providências penais.

Da Redação com O Tempo