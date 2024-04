Líder espiritual estuprava neta para 'curar orientação sexual' em Minas

Um líder espiritual de 57 anos foi preso por abusar da neta por dois anos com a desculpa de que deveria “curar a orientação sexual da menina”. A prisão foi realizada pela Polícia Civil de Minas Gerais em Uberlândia, na região do Triângulo Mineiro, nesta sexta-feira (12).

Foto ilustrativa / reprodução: internet

De acordo com a instituição, o homem dizia que só seria possível “tornar” a adolescente, hoje com 17 anos, hétero por meio de abusos. Para estuprar a menina, o avô a ameaçava, dizendo que, se ela negasse o ato sexual, seria acometida de câncer ou algum mal atingiria um familiar. As palavras tinham mais peso por ele ser um líder espiritual.

“O homem também oferecia cigarros e bebida alcoólica à adolescente, caso ela não cedesse”, acrescentou a delegada responsável pelo caso, Daniela Novais Santana. Os abusos ocorreram entre os anos de 2022 e 2023 e só pararam após a mãe da menina descobrir a situação e fazer a denúncia.

Com as investigações, um inquérito policial foi instaurado, e a Polícia Civil requereu o mandado de prisão. O avô foi preso em casa, no bairro Gávea, zona Sul de Uberlândia, e não resistiu à abordagem dos policiais. Ele já foi encaminhado ao sistema prisional.

Com O Tempo