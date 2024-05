ESF do Jardim dos Pequis foi reformado e ampliado pela Prefeitura de Sete Lagoas

A Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, executou um abrangente cronograma de reforma e ampliação de unidades de saúde. O investimento contemplou unidades estratégicas localizadas em todas as regiões da cidade. Uma delas foi o ESF Jardim dos Pequis que, nesta segunda-feira, 6 de maio, recebeu a visita do prefeito Duílio de Castro, do secretário de Saúde, Dr. Marcelo Fernandes, e coordenadores da Atenção Primária.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

O ESF Jardim dos Pequis fica na rua Edilamar Pereira de Souza, 53, e atende um grande fluxo de pacientes daquela região. A reforma garante mais conforto para usuários e condições de trabalho para as equipes da Saúde. “São projetos que garantem, literalmente, novos locais de atendimento. Este ESF foi transformado em um local adequado para oferecer atendimento digno e de qualidade. Agradecemos todas as equipes da Atenção Primária que trabalham muito para que o atendimento melhore de maneira contínua”, ressaltou o prefeito.

Durante a visita, todos conheceram detalhes do projeto que contemplou todos os setores que vão da área de recepção aos consultórios de médicos e da equipe de enfermagem. “A reforma também traz humanização do atendimento. A Atenção Primária é uma prioridade de nossa gestão já que 80% do fluxo é resolvido em suas unidades que são a porta de entrada para os serviços oferecidos pelo SUS”, destacou Dr. Marcelo Fernandes.

Em pouco tempo, a Prefeitura também reformou os ESFs Alvorada, Manoa, Kwait, Canadá, Monte Carlo, Progresso e Jardim dos Pequis. Além disso, Unidades Básicas de Saúde (UBS) estratégicas como as dos bairros Várzea e Orozimbo Macedo foram totalmente reconstruídas e as dos bairros Barreiro e Nossa Senhora das Graças saíram do papel e já foram inauguradas.

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM