Sete Lagoas: Santo Antônio abençoa com Sol e festas; confira a previsão

Preparem-se para um feriado de Santo Antônio que vai esquentar a cidade, o santo casamenteiro está caprichando no clima: sol radiante durante o dia, com algumas nuvens à tarde para refrescar, e uma noite estrelada para fechar com chave de ouro.

Foto: Djhéssica Monteiro/ SeteLagoas.com.br

As temperaturas também entram na festa, com mínima de 12°C e máxima de 25°C, prometendo um dia agradável do início ao fim. A umidade vai variar entre 40% e 100%, garantindo um clima aconchegante para curtir as comemorações.

O vento sopra fraco durante todo o dia, na direção E-NE pela manhã, mudando para E-SE à tarde e à noite.

E para quem busca um amorzinho nesse dia tão especial, para curtir este clima agradável, que tal tentar a simpatia do Bolo de Santo Antônio? As paróquias católicas preparam a massa com carinho e distribuem medalhinhas da sorte na mistura. Diz a lenda que quem encontrar uma medalhinha terá a vida amorosa abençoada. E se você já tem seu par, comer um pedaço do bolo juntinho é garantia de união ainda mais forte!

Se você prefere curtir a vida de solteiro (a), a agenda de festas e shows de Sete Lagoas está recheada de opções para você aproveitar ao máximo o feriado.

Djhéssica Monteiro