Dia de Santo Antônio será celebrado em Sete Lagoas; saiba porque o santo é o padroeiro da cidade

Conhecido como o santo casamenteiro e pai dos pobres, Santo Antônio é uma figura amplamente reconhecida na Igreja Católica. De acordo com a tradição, ele abençoava os alimentos dos menos favorecidos antes que estes os consumissem, o que o tornou conhecido como o protetor dos pobres. No entanto, para muitos, especialmente para as mulheres, ele também é invocado como o intercessor para encontrar a alma gêmea.

Foto: Alan Junio

Em Sete Lagoas, a Catedral da cidade, que leva o nome do santo, localizada na região central, espera receber centenas de fiéis ao longo de toda a quinta-feira, com missa marcada para as 19h.

Durante os dias 1º a 13 de junho, ocorreu a Trezena, seguida pelo movimento das Barraquinhas todas as noites, estendendo-se até 16 de junho.

Os devotos consideram Santo Antônio como protetor dos pobres, intercessor em busca de pessoas desaparecidas e amigo nas questões do coração. Um dos primeiros milagres atribuídos a ele foi a multiplicação dos pães. Segundo a história da Igreja Católica, em um momento em que muitas pessoas famintas pediam comida à sua porta, ele multiplicou os alimentos para garantir que todos fossem alimentados.

Você sabe por que Santo Antonio é padroeiro de Sete Lagoas? Entenda a história

Fernando Antônio de Bulhões nasceu em Lisboa, Portugal, em 15 de agosto de 1195. De família nobre e rica, filho único de um oficial do exército, Antônio gostava de estudar e ficar recolhido. Aos 19 anos, a contragosto do pai, entrou para o Mosteiro de São Vicente dos Cônegos Regulares, de Santo Agostinho. Franciscano, Santo Antônio tem uma intensa dedicação à Igreja Católica e inúmeros milagres creditados a ele. Além de Santo Casamenteiro, ele também é conhecido por ser o Santo dos Milagres, Protetor dos Pobres e das coisas perdidas.

Em Sete Lagoas, ao longo dos 13 dias primeiros dias de junho, os devotos fazem uma extensa programação dedicada a Santo Antônio. Durante este tempo, é realizada a tradicional Barraquinha de Santo Antônio, sempre junta à Catedral da cidade, com suas comidas tradicionais com cheiro de interior. No ponto alto da festa, no dia dos fogos e fogueira, não é difícil encontrar algumas moças com suas crenças e papéis manuscritos com a esperança de encontrar o verdadeiro amor da vida.

Padroeiro da cidade

Santo Antônio foi consagrado padroeiro da cidade de Sete Lagoas juntamente com a contrução da catedral do santo no século XVIII, que serviria como centro de crescimento da cidade. A Catedral é originária de uma capela, cuja construção remonta ao século XVIII. Quando a freguesia de Sete Lagoas foi elevada a paróquia em 1841, a capela sofreu sua primeira reforma. Em 1955 a então Igreja Matriz passou a ser designada Catedral, com a criação da Diocese de Sete Lagoas, mantendo o estilo rococó da última fase do período colonial mineiro.

Da Redação com ACI