Confira a previsão do tempo para esta sexta (14) em Sete Lagoas

A sexta-feira em Sete Lagoas será marcada por um dia de sol com algumas nuvens, sem previsão de chuva. As temperaturas amenas, com mínima de 14°C e máxima de 27°C, garantem um clima agradável para aproveitar o dia.

Foto: Alan Junio

O dia começa com céu claro e vento fraco de nordeste. A umidade relativa do ar fica em torno de 40%. O céu permanece claro durante a tarde, com vento fraco mudando de direção para nordeste-leste. A umidade relativa do ar aumenta ligeiramente, chegando a 85%.

A noite segue com céu claro e vento fraco de leste-sudeste. A temperatura mínima cai um pouco.

Da redação