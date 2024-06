Motociclista morre e outro fica ferido em grave acidente na MG-424

Um homem morreu e outro ficou ferido em um acidente envolvendo uma moto e um caminhão betoneira na manhã desta sexta-feira (14) na MG-424, em São José da Lapa, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Foto: Reprodução/ Internet

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a colisão entre os veículos ocorreu por volta das 7h da manhã, no km 4 da rodovia. As duas vítimas, que estavam na moto, foram arremessadas após o impacto e ficaram embaixo do caminhão. Uma delas, um homem de 35 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A outra vítima, também de 35 anos, teve a perna presa embaixo de um dos pneus do caminhão e precisou ser resgatada pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros.

O ferido foi encaminhado para o Hospital de Pronto Socorro João XXIII em Belo Horizonte, com quadro grave.

Com o acidente, o trânsito na MG-424 ficou completamente interditado no sentido Pedro Leopoldo por cerca de duas horas, para os trabalhos de resgate e perícia. A pista foi liberada por volta das 9h da manhã.

A dinâmica do acidente ainda está sendo investigada pela Polícia Rodoviária Estadual.

