8,1ºC: Sete Lagoas registra uma das menores temperaturas no Brasil nessa quinta

Demorou, mas chegou com tudo: Sete Lagoas registrou uma das menores temperaturas nessa quinta-feira (14): 8,1ºC. Das 20 cidades mais frias do país, 11 são de Minas.

Foto: Djhéssica Monteiro

Caldas, no sul do estado, foi a cidade mais fria do Brasil na quinta: 3,4ºC. Da região, Curvelo e Conceição do Mato Dentro registraram 9,7ºC, um pouco mais "amenas" que Sete Lagoas. Nesta sexta-feira (14), foi registrado na cidade 10,3ºC, com sensação térmica de 9,3ºC.

Final de semana de frio

O frio continuará em Sete Lagoas. As mínimas ficarão em 14ºC até segunda-feira (17). O céu terá poucas nuvens, mas com amplitude térmica elevada.

Filipe Felizardo