Cerest realiza ciclo de palestras para celebrar mês de prevenção de acidentes e doenças no trabalho

A prevenção de acidentes e doenças no trabalho foi o principal tema de seminário realizado na manhã desta segunda-feira, 15 de abril, na Casa da Cultura. O evento foi alusivo à campanha Abril Verde que, mundialmente, coloca este tema em evidência. Debates e palestras para servidores municipais e representantes da iniciativa privada criaram uma oportunidade para adquirir conhecimento e trocar experiências. Tudo coordenado pelo Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest).

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

As palestras abordaram temáticas que vão de encontro aos objetivo da campanha. O médico Dr. Marcos Huberdan Dias Barbosa palestrou sobre “Principais doenças mentais o ambiente de trabalho”, O engenheiro Tierry Soares da Silva e o advogado Felipe Aguiar Gonçalves abordaram o tema “Gerenciamento de risco em ambiente de trabalho” e o nutricionista Jeremias Almeida Costa falou sobre “Nutrição na vida do trabalhador e da trabalhadora”.

“Parabenizo toda equipe que promove tantas ações de prevenção. A prevenção deve ser levada em consideração em tudo na vida. Estamos no caminho certo para evitar acidentes graves qualificando equipes e garantido a proteção dos trabalhadores”, ressaltou o vice-prefeito Dr. Euro de Andrade.

A ações da campanha são realizadas durante todo o mês de abril. A programação é planejada para fortalecer políticas de atendimento dos trabalhadores e, principalmente, colocar em primeiro lugar a prevenção como estratégia para evitar os agravos ocupacionais. “Começamos a semana com o pé direito ao celebrar o Abril Verde. São muita atividades evidenciando nossa preocupação com a saúde dos trabalhadores. Tudo direcionado pelos conceitos da Organização Mundial de Saúde. Saúde não é só a ausência de doença, mas também todo bem-estar físico e emocional das pessoas”, destacou Dr. Marcelo Fernandes, secretário municipal de Saúde.

O Cerest é o responsável pelas ações voltadas à saúde do trabalhador. A unidade da Secretaria Municipal de Saúde fica na rua Paulo Frontin, 254, Centro e tem uma atuação regional oferecendo diversos serviços para 35 cidades. “Nosso gama de serviços envolve doenças ocupacionais, educação permanentes, matriciamento, vigilância em saúde e processos de trabalho, recebamos denúncias para envio ao Ministério Público do Trabalho. Tudo para melhorar a saúde dos trabalhadores”, explica Alessandra Vilas Boas Abreu de Miranda, coordenadora do Cerest. O telefone da unidade é 31 3774-9923.

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM