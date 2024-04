URGENTE: Corpo é encontrado nesta manhã (29) na Lagoa da Feirinha em Sete Lagoas

Um corpo foi encontrado na manhã desta segunda-feira (29) na Lagoa Mucuri, popularmente chamada de Lagoa da Feirinha em Sete Lagoas, ao lado do Ginásio Coberto.

Foto: Redes Sociais / Reprodução

O Corpo de Bombeiros Militares e a Polícia Militar estiveram no local para os primeiros procedimentos da ocorrência.

A vítima ainda não foi identificada e a ocorrência estava em andamento até o fechamento desta matéria.

*Em atualização.

