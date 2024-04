Segunda (29) de tempo quente em Sete Lagoas; veja a previsão

O mês de abril vai chegando em seus últimos dias com altas temperaturas na cidade de Sete Lagoas. Apesar do dia ter amanhecido com tempo fresco, a tendência é de que os termômetros ultrapassem 30ºC logo no início da tarde.

Foto: Djhéssica Monteiro/ SeteLagoas.com.br

Durante a madrugada desta segunda-feira a temperatura mínima ficou em 17ºC, deixando o tempo confortável. Porém, durante a manhã o tempo vai esquentar até atingir 32º de máxima no meio da tarde.

O céu tende a ficar sem nuvens e não há previsão de chuvas. É recomendável uso de protetor solar e hidratação devido à alta insolação ao longo do dia.

O sol irá se por às 17:32.

Da Redação com Climatempo