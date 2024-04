ERRATA: Batida em cruzamento acontece nesta segunda (29) no bairro Santa Luzia em Sete Lagoas

*Errata: diferentemente do noticiado mais cedo aqui no SeteLagoas.com.br, o Fiat Uno de cor vermelha-escura era conduzido por um homem de 48 anos e o Chevolet Ônix branco por uma mulher de 41 anos, e não o contrário no que diz respeito às cores/modelos dos veículos. Pelo erro, pedimos desculpas. A seguir, novo texto com informações corrigidas.

Uma batida entre dois carros aconteceu na manhã desta segunda (29) no cruzamento das ruas Professor Marciano Tão e Joaquim Cândido, bairro Santa Luzia, em Sete Lagoas. Duas pessoas de um dos veículos necessitaram de atendimento médico.

Foto: Recebida através de redes sociais

O condutor de um dos carros envolvidos, o Fiat Uno de cor vermelha-escura, era um homem de 48 anos. Segundo a Polícia Militar, ele alegou que estava transitando na rua Joaquim Cândido sentido bairro e que realizou a parada obrigatória, mas não viu o Chevolet Ônix branco que vinha pela rua rofessor Marciano Tão.

O Chevolet Ônix branco era conduzido por uma mulher de 41 anos e tinha também como passageira outra mulher de 62 anos. A condutora afirmou aos policiais militares que o carro vermelho-escuro atravessou repentinamente o cruzamento e que por isso não conseguiu evitar a batida. As duas relataram dores pelo corpo e afirmaram "estar em choque". Elas foram atendidas pelo SAMU e levadas ao Hospital Municipal de Sete Lagoas para novos atendimentos médicos.

Da Redação com informações da Polícia Militar