CCZ de Sete Lagoas atinge a expressiva marca de 10 mil castrações gratuitas de cães e gatos

Uma comitiva liderada pelo prefeito Duílio de Castro visitou o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), na manhã desta segunda-feira, 15 de abril, por um motivo muito especial. A unidade da Secretaria Municipal de Saúde chegou à expressiva marca de 10 mil castrações de cães gatos em menos de quatro anos. A comemoração contou com a participação do secretário municipal de saúde, Dr. Marcelo Fernandes, do vereador Ismael Soares, da superintendente geral de Promoção e Vigilância em Saúde, Maria Tereza Rodrigues, da coordenadora do CCZ, Patrícia Silveira, servidores da unidade e defensores da causa animal.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM

O procedimento fundamental para a saúde dos animais é realizado na sede do CCZ e no veículo castramóvel que, a cada mês, visita uma região diferente de Sete Lagoas. O programa foi implantado pela Prefeitura em junho de 2020 e realizada uma média de 2.500 castrações gratuitas por ano. “Hoje temos que comemorar uma marca inédita que coloca Sete Lagoas em posição de destaque quanto a este tipo de prestação de serviço. Agradeço todos os servidores do CCZ pelo empenho que garantiu este número de castrações. Vamos continuar firmes para aumentar ainda mais esta marca”, comentou o prefeito Duílio de Castro.

O vereador Ismael Soares é um defensor da causa animal e fez questão de comparecer no momento de celebração. Foi uma oportunidade de agradecer a administração municipal pela atenção especial aos pets. “Parabenizo o prefeito Duílio de Castro, a coordenadora Patrícia e todos os funcionários do CCZ. Nossos amigos de quatro patas passaram a ter atenção na atual gestão. Agradeço a todos envolvidos neste processo”, destacou Ismael Soares.

Para manter um programa eficaz de castração de animais a Prefeitura investe pesado em todos os setores do CCZ que também possuiu uma equipe completa de veterinários, técnicos e pessoal do setor administrativo. “É uma união de esforços para conseguir melhorar continuamente a estrutura e fortalecer a equipe. A reforma do bloco cirúrgico, por exemplo, trouxe um ambiente adequado para receber os animais e equipe técnica trabalhar”, comentou Dr. Marcelo Fernandes.

Este verdadeiro mutirão de castrações é fruto de uma gestão preocupada com a saúde dos cães e gatos. A mudança de patamar ocorreu na atual gestão e merece o reconhecimento de quem está na linha de frente desta política pública. “Somos muito gratos ao prefeito Duílio de Castro e gestores da saúde pela confiança em nosso projeto. O CCZ era um órgão escondido, inoperante e ficou 20 anos parado no tempo. Neste governo, conseguimos melhorar, expandir e atualizar em todos os níveis”, disse Patrícia Silveira.

As castrações gratuitas no CCZ devem ser agendadas no link https://zoonoses.setelagoas.mg.gov.br/cadastro.php, e a cada mês, o castramóvel está em uma região da cidade. Neste mês de março, o veículo fica no bairro Montreal, na sede do Cramam, toda terça e quarta-feira. O serviço traz vários benefícios aos animais e ainda evita o abono de filhotes de gestações indesejadas de cães e gatos.

Além das castrações, o CCZ também realiza os seguintes procedimentos: resgate de animais, testes de leishmaniose visceral canina, testes de esporotricose em gatos, orientações sobre pragas e animais peçonhentos e sinantrópicos, exames sorológicos de dengue e análises de qualidade da água (turbidez, microbiologia, cloro residual).

Com Prefeitura Municipal de Sete Lagoas - ASCOM