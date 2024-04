Confira a previsão do tempo para Sete Lagoas nesta terça (30)

Sete Lagoas se prepara para dar adeus a abril sob um céu claro e sem previsão de chuvas, conforme as informações do serviço meteorológico. Para o último dia do mês, a máxima atingirá os 32°C, enquanto a mínima será de 19°C, indicando uma tendência estável ao longo do dia.

Foto: Arquivo/SeteLagoas.com.br

A umidade relativa do ar oscilará entre 30% e 80%, mantendo-se em níveis confortáveis para a região. Durante a manhã, o vento soprará predominantemente do leste-sudeste, com intensidade fraca, contribuindo para uma sensação agradável de frescor.

À tarde, espera-se a presença de poucas nuvens, com o vento mudando sua direção para nordeste-norte e mantendo-se fraco. A noite seguirá a mesma tendência, com poucas nuvens e ventos fracos soprando do leste-nordeste.

